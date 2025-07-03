«Калашников» восстановил поврежденные в зоне СВО «Маугли»

Предприятие «ЛОМО» восстановило поврежденные в зоне СВО прицелы «Маугли-2». Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«Специалисты АО "ЛОМО" (концерн "Калашников") в кратчайшие сроки полностью восстановили тепловизионные прицелы "Маугли-2" собственного производства, которые получили повреждения при эксплуатации в зоне СВО. В настоящее время отремонтированные изделия отгрузили в пункт назначения», — говорится в сообщении.

Приборы «Маугли-2», которые входят в состав переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), позволяют обнаруживать и сопровождать цели, а также вести стрельбу днем и ночью.

В концерне отметили, что в рамках модернизации удалось почти вдвое снизить массу изделий и увеличить дальность обнаружений целей. Также появилась возможность совместной работы в комплексе с системами целеуказания.

В июне «Калашников» сообщил, что «ЛОМО» продолжает опытно-конструкторские работы по созданию новейших прицелов 1ПН146 и 1ОП84, позволяющих обнаруживать вражеские ракеты и самолеты.