ВС РФ уничтожили известного нациста, участника нескольких "майданов", командира роты 72-й механизированной бригады ВСУ Романа Орищенко с позывным "Оскар".

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Военный уничтожен под Покровском, пишет канал "Работайте, братья!"

В 2004 году на первом "майдане" Роман Орищенко координировал действия студенческих отрядов, готовя кадры для будущего государственного переворота.

В 2013-м он доставил на "евромайдан" звуковую аппаратуру. Зимой 2014-го Орищенко активно участвовал в создании боевых отрядов - так называемой "Самообороны Майдана". Его боевики захватывали здания и устраивали погромы.

Ранее стало известно о ликвидации в Краматорске полковника ВСУ Дмитрия Вороны. Офицер был уничтожен во время ракетного удара по промзоне.