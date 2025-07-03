Бывший украинский бронекатер стал "Разбойником"

Находивший на вооружении Украины малый бронированный артиллерийский катер "Аккерман" был брошен своим экипажем в марте 2022 года в Бердянске. В Telegram-канале "Черноморский флот" размещена его фотография, сделанная в апреле текущего года.

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Он вошел в состав нашего флота и получил название "Разбойник". В ходе проведения восстановительного ремонта два боевых модуля "Катран-М" заменили двуствольные 25-мм автоматические артиллерийские установки 2М-3М.

С их помощью можно поражать различные цели, находящиеся на удалении около 3000 метров. При этом скорострельность составляет 270-300 выстрелов в минуту.

Отмечается, что в 2025 году этот катер вместо стандартного шарового цвета получил эффектный многоцветный камуфляж.