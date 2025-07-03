Российские бойцы испытали наземный FPV-дрон на передовой

Бойцы 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии Вооруженных сил России активно испытывают новый тип наземного FPV-дрона с проводным управлением на передовой. Изделие позволит уничтожать объекты противника, Александр Коц.

«Для работы с таким устройством используются катушки с оптоволокном, необходимые для передачи сигнала, как в воздушных FPV-дронах. Их крепят к железной платформе», — говорится в материале.

Дрон на гусеничном шасси получил резервный радиоканал для управления при обрыве оптоволокна. Также бойцы используют ретранслятор на квадрокоптере, который увеличивает дальность передачи сигнала.

Военкор отметил, что дрон успешно двигался по бездорожью и твердым покрытиям, но при попытке забраться на возвышенность перевернулся из-за неправильного распределения веса. По его словам, проблема будет решена после установки противотанковой мины на платформу.

В мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» изготовил опытный образец дистанционно управляемого наземного дрона «Ирбис». Аппарат может нести до 500 килограммов груза, а запас хода составляет 150 километров.