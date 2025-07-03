Значимость удара по ТЦК для жителей Украины оценили

Атака российскими беспилотниками по зданию территориального центра комплектования (ТЦК) в Полтаве стала спасательным кругом для многих украинцев и позволила им отсрочить отправку на фронт. Об этом заявили опрошенные Life.ru военные эксперты.

Здание украинского аналога военкомата в Полтаве было атакована российскими дронами «Герань». По данным СМИ, в ТЦК в Полтаве прилетело три беспилотника-камикадзе. Пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщила о том, что после атаки возник пожар.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российская атака затормозит «обнуление населения» на Украине.

«ТЦК - это центр, в котором есть сведения о населении. Чтобы обновить данные, необходимо принести справки и новые документы. Многие украинцы повелись на это, принесли медицинские справки и, в принципе, обновили о себе данные. ТЦК занимается тем, что отлавливает таких людей и отправляет их на убой. Как на Украине говорят, на ноль. То есть обнуляет население», - пояснил он.

При этом эксперт отметил, что сейчас Россия спасла украинцев, которым военкоматы уготовили смерть на передовой. Однако в случае освобождения Полтавы придется выяснять, кто из мужчин действительно воевал по убеждениям, а кто оказался на фронте случайно, и из-за атаки по ТЦК эта задача усложнилась.

Генерал объяснил удары по ТЦК на Украине

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин считает здания ТЦК законной целью ВС России, так как там «готовят кадры для Вооруженных сил Украины». Он также уверен, что необязательно ограничиваться Полтавой.

«У многих [украинцев] особенно не связанных с этим делом, не ангажированных бандеровцами, не депутатов Рады и так далее, эмоции от атаки России на ТЦК не самые негативные. Они, конечно, в общем-то не против уничтожения данных центров», - заметил он.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

На фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации. Работники ТЦК могут законно посещать различные развлекательные мероприятия - концерты, вечеринки - и вручать повестки.