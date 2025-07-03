Боец ВС РФ в одиночку уничтожил блиндаж ВСУ под Красноармейском

В интернете были опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлено, как российский военнослужащий ликвидировал блиндаж Вооруженных сил Украины на красноармейском участке фронта, передает aif.ru.

На основании видеозаписи можно сделать вывод, что военнослужащий сумел приблизиться к позиции противника и атаковать ее с помощью гранат. По данным из военных Telegram-каналов, российский военный успешно ликвидировал блиндаж, принадлежащий 44-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Данных о потерях противника пока нет.

Сегодня ранее военкор Кирилл Федоров заявил, что на запорожском направлении была захвачена в плен группа украинских военнослужащих. Как уточнил он, военные ВСУ приняли решение сдаться после того, как российские военные захватили один из опорных пунктов в районе села Каменское. Корреспондент не назвал точное количество военнослужащих ВСУ, которые были взяты в плен.

Днем ранее сообщалось о взятии в плен ряда украинских военных в районе села Разино в ДНР, где российскими бойцами был захвачен пункт управления противника.