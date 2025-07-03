Боец ВС РФ в одиночку уничтожил блиндаж ВСУ под Красноармейском

Лера Букина

В интернете были опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлено, как российский военнослужащий ликвидировал блиндаж Вооруженных сил Украины на красноармейском участке фронта, передает aif.ru.

Боец ВС РФ в одиночку уничтожил блиндаж ВСУ под Красноармейском
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На основании видеозаписи можно сделать вывод, что военнослужащий сумел приблизиться к позиции противника и атаковать ее с помощью гранат. По данным из военных Telegram-каналов, российский военный успешно ликвидировал блиндаж, принадлежащий 44-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Данных о потерях противника пока нет.

Сегодня ранее военкор Кирилл Федоров заявил, что на запорожском направлении была захвачена в плен группа украинских военнослужащих. Как уточнил он, военные ВСУ приняли решение сдаться после того, как российские военные захватили один из опорных пунктов в районе села Каменское. Корреспондент не назвал точное количество военнослужащих ВСУ, которые были взяты в плен.

Днем ранее сообщалось о взятии в плен ряда украинских военных в районе села Разино в ДНР, где российскими бойцами был захвачен пункт управления противника.