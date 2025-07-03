Российские войска снова продвинулись под Запорожьем

Вооруженные силы (ВС) России снова продвинулись в Каменском под Запорожьем. Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State.

Сообщается, что также российские войска продвинулась на трех участках у границы с Днепропетровской областью около Дачного. Также они продвинулись около Торецка и Купянска.

Ранее стало известно об ударах по промышленным предприятиям Украины в Кременчуге и Запорожье. Атакованные предприятия получили повреждения, однако другие подробности не приводятся.

До этого территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль российских войск. Об этом сообщило Минобороны России.