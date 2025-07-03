Генерал объяснил удары по ТЦК на Украине

Военный эксперт генерал-майор авиации Сергей Липовой прокомментировал информацию, что на Украине нанесен удар по очередному зданию ТЦК, выполняющему функцию военкоматов. Сегодня украинские СМИ сообщили, что в Полтаве нанесен удар при помощи БПЛА по зданию ТЦК. До этого в конце июня удар был нанесен по военкомату в Кривом Роге.

"ТЦК являются военными объектами и, следовательно, нашей целью на территории Украины", - отметил эксперт в интервью порталу News.ru.

Липовой объяснил, что ТЦК занимаются "комплектованием и поставкой в зону СВО мобилизационных резервов".

Три мощных удара по Полтаве попали на видео

По его словам, это то место, где готовится пополнение для подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения, поэтому удары по ТЦК подрывают боеготовность тех украинских частей, которые находятся на передовой.