Единая система отслеживания беспилотников появится в России

В России создадут единую цифровую платформу для защиты территорий от вражеских беспилотников. Она будет собирать и аккумулировать все данные «законных» полетов — от идентификатора БПЛА до его маршрута — и предоставлять доступ к ним контрольным органам. Уже в ближайшие дни в правительстве представят дорожную карту ее создания, сообщили участники круглого стола по теме беспилотной авиации, прошедшего в четверг, 3 июля, в Совете Федерации. «Парламентская газета» рассказывает подробности.

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Три канала «свой-чужой»

Как сообщил в ходе круглого стола заместитель начальника управления Федерального агентство воздушного транспорта Сергей Фесенко, на сегодняшний день в России успешно протестировали и подтвердили готовность трех принципов передачи идентификационной информации о беспилотниках — то есть, по сути, трех каналов связи, которые контрольные ведомства и службы смогут использовать, чтобы понять, «свой» объект летит по небу, или вражеский.

«Первый — комплексная система наблюдения, — уточнил Фесенко. — Она включает в себя, в частности, вторичную радиолокацию и автоматическое зависимое наблюдение (когда радиолокатор принимает сигналы от передатчика-транспондера, установленного на борту БПЛА — прим.ред.). Второй — спутниковая и мобильная связь. И, наконец, третий — передача информации непосредственно с пульта «пилота», который управляет летающим устройством с земли. Все эти системы протестированы, подтверждена их готовность к выполнению поставленных задач и требований».

Следующий этап, по словам Фесенко — создание единой системы предоставления планов полетов. Виртуальной площадки, которая будет аккумулировать всю информацию о «дружественных» беспилотниках: от их типа и принадлежности до маршрутов. Эта система должна дать контролирующим структурам возможность сразу же определять законность использования воздушного пространства России в тех или иных случаях.

«Сейчас мы вместе с Минтрасом и Минпромторгом прорабатываем вопрос о формировании дорожной карты по созданию такой системы, — уточнил Фесенко. — Планируется, что уже в ближайшие дни — ориентировочно десятого июля — проект дорожной карты будет представлен заместителю председателя правительства на оперативном совещании и в дальнейшем перейдет уже в стадию реализации».

Выявлением нарушителей займется ИИ

Эта стадия, подчеркнул Фесенко, будет включать не только технологические, но и юридические этапы. В частности, потребуется внесение поправок в целый ряд нормативно-правовых актов — федеральных законов, постановлений правительства и положений об органах власти.

«Планируем, что единым интегратором и держателем системы будет акционерное общество ГЛОНАСС, — заключил Фесенко. — В будущем оно также будет собирать информацию вообще обо всех беспилотных системах — воздушных, водных, наземных — и выдавать ее всем заинтересованным лицам и организациям».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин отметил также, что вопросы защиты транспортной инфраструктуры касаются не только БПЛА, но и безопасности мест массового скопления людей. В частности, по словам сенатора, имеет смысл задуматься о разработке специальных систем на основе искусственного интеллекта, которые будут не только фиксировать и опознавать людей, но и «предсказывать» их поведение — в том числе разного рода враждебные действия. Заместитель министра транспорта Евгений Филипов отметил, что ведомство над этим работает.