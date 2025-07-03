Единая система отслеживания беспилотников появится в России
В России создадут единую цифровую платформу для защиты территорий от вражеских беспилотников. Она будет собирать и аккумулировать все данные «законных» полетов — от идентификатора БПЛА до его маршрута — и предоставлять доступ к ним контрольным органам. Уже в ближайшие дни в правительстве представят дорожную карту ее создания, сообщили участники круглого стола по теме беспилотной авиации, прошедшего в четверг, 3 июля, в Совете Федерации. «Парламентская газета» рассказывает подробности.
Три канала «свой-чужой»
Как сообщил в ходе круглого стола заместитель начальника управления Федерального агентство воздушного транспорта Сергей Фесенко, на сегодняшний день в России успешно протестировали и подтвердили готовность трех принципов передачи идентификационной информации о беспилотниках — то есть, по сути, трех каналов связи, которые контрольные ведомства и службы смогут использовать, чтобы понять, «свой» объект летит по небу, или вражеский.
«Первый — комплексная система наблюдения, — уточнил Фесенко. — Она включает в себя, в частности, вторичную радиолокацию и автоматическое зависимое наблюдение (когда радиолокатор принимает сигналы от передатчика-транспондера, установленного на борту БПЛА — прим.ред.). Второй — спутниковая и мобильная связь. И, наконец, третий — передача информации непосредственно с пульта «пилота», который управляет летающим устройством с земли. Все эти системы протестированы, подтверждена их готовность к выполнению поставленных задач и требований».
Следующий этап, по словам Фесенко — создание единой системы предоставления планов полетов. Виртуальной площадки, которая будет аккумулировать всю информацию о «дружественных» беспилотниках: от их типа и принадлежности до маршрутов. Эта система должна дать контролирующим структурам возможность сразу же определять законность использования воздушного пространства России в тех или иных случаях.
«Сейчас мы вместе с Минтрасом и Минпромторгом прорабатываем вопрос о формировании дорожной карты по созданию такой системы, — уточнил Фесенко. — Планируется, что уже в ближайшие дни — ориентировочно десятого июля — проект дорожной карты будет представлен заместителю председателя правительства на оперативном совещании и в дальнейшем перейдет уже в стадию реализации».
Выявлением нарушителей займется ИИ
Эта стадия, подчеркнул Фесенко, будет включать не только технологические, но и юридические этапы. В частности, потребуется внесение поправок в целый ряд нормативно-правовых актов — федеральных законов, постановлений правительства и положений об органах власти.
«Планируем, что единым интегратором и держателем системы будет акционерное общество ГЛОНАСС, — заключил Фесенко. — В будущем оно также будет собирать информацию вообще обо всех беспилотных системах — воздушных, водных, наземных — и выдавать ее всем заинтересованным лицам и организациям».
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин отметил также, что вопросы защиты транспортной инфраструктуры касаются не только БПЛА, но и безопасности мест массового скопления людей. В частности, по словам сенатора, имеет смысл задуматься о разработке специальных систем на основе искусственного интеллекта, которые будут не только фиксировать и опознавать людей, но и «предсказывать» их поведение — в том числе разного рода враждебные действия. Заместитель министра транспорта Евгений Филипов отметил, что ведомство над этим работает.
«Мы уже сейчас разрабатываем совместно со Сбером систему на основе ИИ, которая позволяет выявлять в аэропортах более тысячи ежедневно происходящих нарушений, — отметил чиновник. — В частности, связанных с движением граждан и транспорта, использованием электроприборов и так далее. Но больше, конечно, над созданием и внедрением таких систем должны задумываться собственники объектов, которые тратят деньги в том числе на обеспечение безопасности».