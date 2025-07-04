В НАТО высказались о прекращении военной помощи Украине от США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США к гибкости в вопросе поставок оружия Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я полностью понимаю желание США поддерживать необходимый уровень запасов для коллективной обороны. Но мы все надеемся на гибкость, чтобы у Украины было все, что ей нужно», — сказал Рютте.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Трамп высказался о военной помощи Украине

Член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что пауза в приостановке помощи Украине наступила в «неподходящее время» для Украины, поскольку ослабляет усилия по давлению на российского президента Владимира Путина.