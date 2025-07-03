Российские снайперы апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis 50 BMG под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО (.50 BMG). Об этом сообщило Минобороны России.

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«На полигоне "Князе-Волконский" в Хабаровском крае проходит курс подготовки курсантов центра снайпинга Восточного военного округа (ВВО), в ходе которого военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы из крупнокалиберной снайперской винтовки Orsis 50 BMG», — говорится в сообщении.

В ходе учебных стрельбы снайперы поражали мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, на дистанции до 1000 метров. Отмечается, что особое внимание уделяли отработке навыков прицеливания с учетом баллистических особенностей боеприпасов и внесению поправок на ветер.

Инструктор центра снайпинга капитан Вячеслав Виноградов подчеркнул, что Orsis 50 BMG — это «серьезный инструмент», который требует особых навыков. По его словам, курсанты демонстрируют отличные результаты в освоении винтовки.

В августе 2022 года в компании «Промтехнология» (производитель оружия под брендом ORSIS) сообщили, что российская сверхдальнобойная винтовка под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО прошла испытания. Там добавили, что предприятие может выпускать сотни таких винтовок в год.