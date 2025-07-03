«Целевой удар»: вскрылись подробности гибели замглавкома ВМФ Гудкова

Гибель Героя России, заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Михаила Гудкова была «целевой акцией» Киева по уничтожению российского командного состава. Такое мнение высказал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

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Сегодня губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о том, что заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России, бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков погиб в Курской области. По данным СМИ, удар был нанесен по полевому штабу, где он в тот момент находился.

Андрей Пинчук обратил внимание на то, что 810-я и 155-я бригады морской пехоты были основной ударной штурмовой силой в ходе освобождения Курской области и «украинские командиры и журналисты неоднократно объявляли их личными врагами».

«В данном случае, это, конечно, целевой удар. Но здесь, как всегда, вопрос технологии исполнения. Нельзя просто иметь какую-то координату, бить ракетой и убивать зама командующего. Для этого должна быть заблаговременная разведка, наведение, так называемое, донаведение, доразведка, целеуказание. (…) Это значит, что, по сути, мы имеем конкретную спецоперацию противника по уничтожению высшего командного состава», - пояснил он.

По мнению эксперта, смерть Михаила Гудкова говорит о недостаточном уровне защиты, так как он погиб в Курской области, а не в ходе непосредственно боевых столкновений. «Надо понимать, что это не какой-то случайный прилет», - констатировал первый министр госбезопасности ДНР.

Что известно о погибшем заместителе главкома ВМФ

Ранее в курском приграничье погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Он был главой приморского добровольческого батальона «Тигр», сформированного на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в 2022 году.