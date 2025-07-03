Российские войска ликвидировали замкомандира бригады ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали замкомандира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Романюка. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В результате удара ОТРК"Искандер" по Гуляйполю был уничтожен не только командир бригады 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ [Сергей] Захаревич, но и его заместитель [Дмитрий] Романюк», — написал он.

Ранее командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко рассказал о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады, генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича. В феврале 2025 года Захаревич получил назначение на должность командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.