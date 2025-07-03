Украина изменила подход к приобретению западного оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне приостановки военных поставок Киеву от США «изменил подход» к приобретению западного вооружения: теперь Украина хочет использовать европейские деньги для закупки оружия у Америки. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

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«Зеленский был вынужден изменить свой подход к приобретению нового оружия», — говорится в сообщении издания.

Газета приводит слова неназванного украинского чиновника, который сообщил, что в условиях приостановки военных поставок от США у Киева «нет выбора».

Politico также приводит слова председатель Комитета по вооруженным силам Сената США Роджера Уикера, заявившего, что «запрос президента Зеленского сейчас заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов».

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне.