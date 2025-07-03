Вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка вооруженных сил Украины почти в полном составе пропала без вести на сумском направлении. Об этом 3 июля сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Родные и близкие вэсэушников 425-го ОШП в свою очередь сообщают, что на сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота данного подразделения», — заявил собеседник агентства.

Генеральный штаб ВСУ 1 июля, по сути, признал, что украинские войска утратили контроль над частью территорий на севере Сумской области. Карта оперативной ситуации, где указаны соответствующие зоны, размещена в сводке ситуации на фронте на странице генштаба ВСУ в Facebook*.

Как писала «Парламентская газета», президент США Дональд Трамп рассказал, что пристально следит за развитием ситуации в Сумской области.

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