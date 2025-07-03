Что известно о погибшем заместителе главкома ВМФ

Герой России, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России, бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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«Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», - написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, погибших в Курской области.

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По данным газеты «Аргументы и факты Приморье», 1 июля по полевому штабу морпехов был нанесен удар. В этот момент там находился заместитель командующего ВМФ России. Михаил Гудков получил эту должность весной, до этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

По словам осведомленного источника издания, по полевому штабу было выпущено несколько ракет.

Медалью «Золотая звезда» Героя России Гудков был награжден осенью 2023 года «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями». А в марте президент России Владимир Путин заявил о том, что командование Минобороны настаивает на том, что опыт Гудкова «нужно тиражировать на другие подразделения», пишет РБК.

По данным СМИ, 155-я бригада морской пехоты ТОФ в 2022 году принимала участие в боевых действиях в предместьях Киева, в ДНР и ЛНР, а также во взятии Мариуполя.

Ранее в курском приграничье погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Он был главой приморского добровольческого батальона «Тигр», сформированного на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в 2022 году. Вице-губернатор за свою службу был удостоен ряда наград. В их числе Георгиевский крест, Герой ДНР и Герой Приморского края.