Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России

Министерство обороны России подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майора Михаила Гудкова. В ведомстве сообщили, что это произошло 2 июля в приграничном районе Курской области.

О гибели Гудкова ранее сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Вместе с генералом погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Оба офицера ранее служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ. Губернатор Приморья выразил глубокие соболезнования родным и сослуживцам погибших, подчеркнув их героизм и преданность долгу.

Российский политолог Георгий Бовт, говоря о гибели Гудкова, заявил, что в Курской области все еще идут бои с ВСУ.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. С того времени по апрель 2025 года в регионе шли бои.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ освободили село Горналь — последний населенный пункт, остававшийся под контролем ВСУ.

По его оценке, потери украинских войск за все время боев на Курском направлении составили более 76 тыс. человек.