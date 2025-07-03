Вооруженные силы России активно наступают в Сумской области, сталкиваясь там с наемниками, которые приехали «убивать русских». Об этом рассказали «Известиям» российские военнослужащие.

По словам командира взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» с позывным «Тосик», российские бойцы не дают закрепиться ВСУ и «продавливают их дальше» от территории России. При этом в плен попадают и наемники.

«Они идут с одной целью - убивать русских. Военных и гражданских. Главная цель - русского человека убить», - отметил он.

Заместитель командира взвода с позывным «Арчи» в свою очередь обратил внимание на подавленное состояние украинских военных и то, что в их рядах очень много молодежи. Они менее опытные, и им не хватает ума в бою, констатировал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.

Накануне появилась информация о том, что командование ВСУ перебрасывает на Сумское направление элитные части десантно-штурмовых войск, разведки и сил специальных операций в попытках отбить утраченные позиции и остановить продвижение ВС России.