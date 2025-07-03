В Кремле прокомментировали данные о прекращении США поставок оружия на Украину

Чем меньше Украина получит ракет и другого вооружения от западных партнеров, тем быстрее завершится специальная военная операция. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о прекращении Соединенными Штатами поставок вооружений Киеву.

По его словам, Москва следит за ситуацией с поставками оружия на Украину.

«По всей видимости, [военная] промышленность (США — прим. ред.) не успевает производить ракеты в необходимых количествах, учитывая, что поставки были и в Израиль, и на Украину продолжаются. Но вчера мы уже говорили, — чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец спецоперации», — сказал представитель Кремля.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов.

Ранее в США назвали «сокрушительным ударом» по Украине приостановку военной помощи.