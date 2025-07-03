ВС РФ взяли под контроль Разино в ДНР

ВС России освободили населённый пункт Разино в ДНР
В Минобороны России заявили, что российская армия освободила населённый пункт Разино в ДНР.
ВС России освободили населённый пункт Разино в ДНР
РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населённый пункт Разино Донецкой Народной Республики», — указывается в заявлении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия освободила населённый пункт Червоная Зирка в ДНР.