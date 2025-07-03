Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России в боях под Курском
Гвардии генерал-майор, Герой России, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаил Гудков погиб в боях под Курском. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Он отметил, что вместе с командиром пал и его товарищ и офицер Нариман Шихалиев. Приморский губернатор пояснил, что много общался с Гудковым.
«Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота», — подчеркнул он в посте.
Кожемяко выразил соболезнования родственникам российских офицеров. В Минобороны произошедшее пока не комментировали.
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Как пишет «АиФ Приморье», 1 июля по полевому штабу морпехов было выпущено несколько ракет.