Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России

Гвардии генерал-майор, Герой России, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаил Гудков погиб в боях под Курском. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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Он отметил, что вместе с командиром пал и его товарищ и офицер Нариман Шихалиев. Приморский губернатор пояснил, что много общался с Гудковым.

«Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота», — подчеркнул он в посте.

Кожемяко выразил соболезнования родственникам российских офицеров. В Минобороны произошедшее пока не комментировали.

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Как пишет «АиФ Приморье», 1 июля по полевому штабу морпехов было выпущено несколько ракет.