Влияние ударов США на иранскую ядерную программу оценили

Авиаудары США по Ирану отбросили ядерную программу страны на один-два года. Такую оценку дал помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл, пишет Bloomberg.

Представитель Пентагона отметил, что союзники разделяют мнение США о снижении ядерного потенциала Ирана «и о том, что мы отбросили их программу на один-два года — по крайней мере, таковы оценки разведывательных служб внутри министерства».

«Мы также считаем, что разрушение объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе снизило их физическую способность создать бомбу», - пояснил Парнелл.

По данным агентства, такое заявление Пентагона «усилило неопределенность относительно статуса объектов Ирана после того, как президент Дональд Трамп заявил, что они уничтожены».

При этом информации из Ирана мало, так как Тегеран полностью прекратил общение с должностными лицами МАГАТЭ. Местонахождение 409-килограммового иранского запаса урана, пригодного для изготовления бомбы, также неизвестно, говорится в статье.

Напомним, что в ночь на 22 июня США вмешались в ирано-израильский конфликт и нанесли удары по трем ядерным центрам Ирана. В Вашингтоне заявили, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены. При этом иранские власти утверждают, что заранее переместили запасы урана.