Раскрыто, куда бесследно исчезла штурмовая рота ВСУ в Сумской области

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал сообщение представителя российских силовых структур в интервью агентству ТАСС о том, что вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ почти в полном составе пропала без вести на сумском направлении.

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"Подразделение ВСУ на Сумском направлении понесло колоссальные потери и фактически перестало существовать", - приводит портал News.ru слова эксперта.

Кнутов добавил, что командование ВСУ решило это не признавать и поэтому записало всех, как пропавшие без вести.

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Эксперт также допустил, что подразделение вообще могли никуда не записывать, чтобы формально оно существовало, а в реальности все эти военнослужащие давно погибли.