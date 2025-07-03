Жители тыловых районов Сумской области конфликтуют с украинскими военными, отказываясь пускать их в свои дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По данным авторов канала, в результате таких конфликтов бойцам Вооруженных сил Украины приходится размещаться в заброшенных зданиях.

«Из-за нежелания гражданского населения «соседствовать с военнослужащими»», - утверждает «Северный ветер».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.

Накануне появилась информация о том, что командование ВСУ перебрасывает на Сумское направление элитные части десантно-штурмовых войск, разведки и сил специальных операций в попытках отбить утраченные позиции и остановить продвижение ВС России.