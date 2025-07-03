Politico: Пентагон приостановил помощь Киеву без согласования с Госдепом

Деловая газета "Взгляд"

Решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США, пишет газета Politico.

Politico: Пентагон приостановил помощь Киеву без согласования с Госдепом
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По данным издания, представители объединенного штаба американских вооруженных сил также не поддержали эту меру, передает РИА «Новости».

Источники уточняют, что минобороны не согласовывало приостановку поставок с внешнеполитическим ведомством, что стало причиной удивления.

Американские чиновники объяснили, что руководство Пентагона не обращалось за комментариями ни к Госдепартаменту, ни к американскому посольству в Киеве, ни к команде специального посланника США по Украине Китa Келлога.

В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева в США снижается на фоне отношения бывшего президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Власти Украины пытаются выработать новые методы получения американского оружия. Украинские чиновники испытывают тревогу из-за отказа Вашингтона предоставлять вооружение.