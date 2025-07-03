Politico: Пентагон приостановил помощь Киеву без согласования с Госдепом

Решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США, пишет газета Politico.

По данным издания, представители объединенного штаба американских вооруженных сил также не поддержали эту меру, передает РИА «Новости».

Источники уточняют, что минобороны не согласовывало приостановку поставок с внешнеполитическим ведомством, что стало причиной удивления.

Американские чиновники объяснили, что руководство Пентагона не обращалось за комментариями ни к Госдепартаменту, ни к американскому посольству в Киеве, ни к команде специального посланника США по Украине Китa Келлога.

В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева в США снижается на фоне отношения бывшего президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Власти Украины пытаются выработать новые методы получения американского оружия. Украинские чиновники испытывают тревогу из-за отказа Вашингтона предоставлять вооружение.