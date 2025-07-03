В Пентагоне упрекнули Байдена в раздаче оружия

Администрация бывшего президента США Джо Байдена раздавала оружие из американских запасов «не задумываясь» и сейчас необходимо проанализировать, сколько боеприпасов осталось. Об этом заявил помощник министра обороны США Шон Парнелл, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

«Думаю, во времена администрации Байдена мы очень долгое время раздавали оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть у нас. Считаю, что новый президент был избран для того, чтобы мы могли поставить свою страну на первое место и защитить свою Родину», - пояснил он.

Шон Парнелл отметил, что сейчас ведется работа по оценке запасов вооружений, чтобы «передать президенту данные, с помощью которых он может понять, куда мы их отправляли».

Накануне стало известно, что США приостановили поставки вооружений Украине, которые были согласованы еще при администрации прошлого президента страны Джо Байдена. В СМИ появилась информация о том, что Вашингтон исключил из пакета военной помощи ракеты для ЗРК Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger. При этом официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс пояснил, что это не означает полного прекращения военной поддержки Киева и не должно стать фактором в переговорах.