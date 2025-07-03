Военкор рассказал, как ВС РФ создают роботов на передовой

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц побывал на константиновском направлении, где проводит операции 27-й артиллерийский полк 6-й дивизии ВС РФ. Коц рассказал, что военные успешно применяют там беспилотники, совершенствуют дроны на месте и даже создают новую технику.

Константиновское направление находится к юго-западу от Артемовска. Коц отметил, что подразделения ВС РФ на этом направлении постепенно подходят к основной линии обороны ВСУ в Донбассе (Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск).

Коц назвал результатом работы беспилотников 27-го артполка «изоляцию поля боя» на одном из участков константиновского направления. Логистика ВСУ там «изрядно потрепана», а пункты управления украинскими беспилотниками - «основательно прорежены».

«Наши операторы действовали системно и продуманно. Как результат - о свободном передвижении здесь успели забыть», - заявил Коц.

Заместитель командира 27-го артполка с позывным «Тобол» рассказал корреспонденту, что FPV-дроны (легкие дроны-камикадзе с управлением от первого лица) - одно из основных средств огневого поражения. Он подчеркнул, что это направление продолжает интенсивно развиваться.

«Я думаю, это только начало», - заявил «Тобол».

Коц добавил, что собственные мастерские и лаборатории сейчас есть почти у каждого подразделения ВС РФ. В этих мастерских проводят текущий ремонт высокотехнологичных дронов и даже совершенствуют привычную технику.

«К обычным коптерам мастерят тараны, чтобы сбивать вражеские «птички». На подвесы к дронам приделывают сеткометы и даже устройства, способные стрелять серьезными патронами 12-го калибра», - рассказал Коц.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска каждый день получают по несколько тысяч беспилотников различного назначения. Президент подчеркивал, что в стране необходимо и дальше наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотников.

Путин отмечал, что также должны улучшаться характеристики дронов. Не менее важным он назвал обучение операторов беспилотных комплексов по программам, созданным на основе опыта реальных боевых действий.