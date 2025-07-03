ВСУ исчерпали резервы для атак на населенные пункты курского приграничья, поселки Теткино и Новый Путь.

© Российская Газета

Украинские подразделения переброшены к Юнаковке в попытке замедлить наступление ВС РФ в Сумской области Украины, сообщил SHOT.

"Противник больше не отправляет диверсионно-разведывательные группы к российской границе и не предпринимает активных действий на курском направлении. За выходные ВС РФ ударили по нескольким позициям ВСУ в глубине Сумской области", - пишет "Архангел спецназа".

Пока украинское командование гонит подразделения в "мясные" штурмы, пытаясь выбить российские подразделения из Юнаковки, русские операторы FPV-дронов ломают логистику врага, уничтожая его броневики и квадроциклы.

Также под интенсивным огнем беспилотной авиации пункты управления тяжелыми украинскими БПЛА "Баба Яга" - их ВСУ используют для минирования трасс.