Подошли к Новоандреевке: успехи российских военных на Запорожском направлении

Российские военные на Запорожском направлении подошли к селу Новоандреевка. Об этом заявил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Нашим подразделениям удалось продвинуться почти к южной окраине Новоандреевки и юго-западнее Новоданиловки», - написал он.

Он также отметил, что ВС России также «продавили противника в балке и севернее Малых Щербаков», несмотря на постоянные попытки контратак. А в северной части села Малые Щербаки идут ожесточенные бои, утверждает военкор.

Ранее военный эксперт, экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил о том, что на данный момент наиболее перспективными направлениями для наступления российских войск являются Сумская область, а также Покровский и Запорожский участки. Однако, по его мнению, оборона ВСУ может обрушиться только при условии обострения внутриполитических проблем в стране и отказа Запада предоставлять помощь.