На Западе обнародовали карты с исходящей от России «зоной смерти»

Западные исследователи опубликовали карты с российскими точками глушения сигналов навигационной системы Global Positioning System (GPS), создающими «зоны смерти» в районе Балтийского моря. Об этом пишет издание Defense News.

Используя триангуляцию и опираясь на открытые данные, польские специалисты пришли к выводу, что источником спуфинга и глушения сигналов GPS в регионе с точностью до одного километра выступают два прибрежных военных объекта в Калининградской области, расположенных в Окунево и Балтийске.

«Оба находятся в непосредственной близости от известных подразделений радиоэлектронной борьбы и военных площадок с антеннами», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в 2018 году на спутниковых снимках объекта в Окунево был замечен мобильный береговой коротковолновый комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», предназначенный для глушения систем связи в радиусе от пяти до восьми тысяч километров.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

В апреле 2021 года газета «Известия», ссылаясь на источники в российском военном ведомстве, сообщила, что ради безопасности Россия создаст «зоны смерти», которые будут практически полностью недоступны для вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, прокомментировавшего данную информацию, речь идет о создании комплекса, который включает в себя и системы противовоздушной обороны, и средства радиоэлектронной борьбы. К последним газета отнесла, в частности, комплексы «Поле-21», «Мурманск-БН» и «Красуха-4».