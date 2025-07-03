Хинштейн: ВСУ обстреляли Рыльск

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские оккупанты обстреляли Рыльск.

«Сегодня утром под вражеский обстрел попал Рыльск. В результате повреждены два частных дома по ул. Иркутская и Болотникова: выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозпостройки», — сообщил он в своём Telegram.

Также, по его словам, была перебита линия интернета.

Хинштейн отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что семь человек пострадали в регионе при атаках ВСУ.