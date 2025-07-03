Военный эксперт рассказал, при каком условии обрушится оборона ВСУ

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушится при условии обострения внутриполитических проблем в стране и отказа Запада предоставлять помощь. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт, экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По его словам, не стоит ждать обрушения фронта, пока продолжаются финансирование Киева Западом и поставки военной техники.

«Я думаю, фронт рухнет, когда дойдут до предела какие-то внутриполитические проблемы, противоречия. А пока ВСУ будут сопротивляться. Там еще есть определенное количество «упоротых», которые будут воевать до последнего», - пояснил Бердичевский.

Военный эксперт считает, что на данный момент наиболее перспективными направлениями для наступления российских войск являются Сумская область, а также Покровский и Запорожский участки.

«При какой-то стратегической необходимости на любом направлении можно создать ударный кулак. В основном же, я думаю, пока не будет резких движений на фронте. Мы не спеша, уверенно продвигаемся вперед, освобождаем нашу территорию», - констатировал Владислав Бердичевский.

Накануне стало известно, что США приостановили поставки вооружений Украине, которые были согласованы еще при администрации прошлого президента страны Джо Байдена. В СМИ появилась информация о том, что Вашингтон исключил из пакета военной помощи ракеты для ЗРК Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger.

В Белом доме заявили, что решение остановить военную помощь было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Однако официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс пояснил, что приостановка поставок зенитных и других ракет ВСУ со стороны США не означает прекращения военной поддержки в целом и не должна стать фактором в переговорах.