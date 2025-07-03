Украина заявила, что все поставки оружия из США прекращены

Чиновники на Украине заявили, что де-факто все поставки оружия американского производства, в том числе снарядов и запчастей, были прекращены, пишет Economist.

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"Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", - поделились подробностями авторы публикации.

По информации журналистов, украинские чиновники полагают, что это усилия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Киева.

В статье также речь идет о том, что с января хозяин Белого дома не брал на себя никаких новых обязательств в отношении вооружений для Украины.

Ранее сообщалось, что решение Пентагона о частичной приостановке помощи шокировало конгрессменов, чиновников Госдепа и европейских союзников Соединенных Штатов, которых, как правило, детально информируют о соответствующих вопросах.