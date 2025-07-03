В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта наблюдения ВСУ у Часова Яра и ликвидации украинских минометов. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных и властей по состоянию на утро четверга, 3 июля.

Операция Су-34

Истребитель Су-34 нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная», сообщили в Минобороны России. Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После уничтожения цели экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Создание зоны безопасности

Украинские минометы были уничтожены в ходе создания зоны безопасности вдоль российской границы, сообщили в Минобороны РФ. Удар по минометам был нанесен расчетами гаубиц М-46. Гаубицы прикрыли группы штурмовых подразделений на харьковском направлении. Огневые точки ВСУ были обнаружены с помощью беспилотников.

Удар «Молнии»

Операторы беспилотников «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны. В районе села Карла Маркса «Молнии» нанесли точечные удары по пунктам управления беспилотников ВСУ. В результате ВСУ потеряли до десяти военнослужащих, антенное оборудование и средства связи.

Операция у Часова Яра

Ивановские десантники уничтожили пост воздушного наблюдения и пехоту ВСУ в нежилой многоэтажке Часова Яра (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Удар был нанесен 152-миллиметровыми орудиями Д-20.

Удар «Гиацинта»

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили передовой командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Удар был нанесен артиллерийским расчетом 152-миллиметровой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на дистанции более чем в двадцать километров.

Заявления властей ДНР

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что трасса Красноармейск - Павлоград, главная логистическая магистраль ВСУ в этом районе, перешла под «плотный огневой контроль» российской артиллерии и FPV-дронов. По словам Кимаковского, ВСУ пытаются использовать проселочные и объездные дороги, но те также попадают под удары дронов.

«Теперь украинским формированиям приходится делать крюк для обеспечения своих сил в Красноармейске», - подчеркнул советник главы ДНР.

Также Кимаковский рассказал, что российские войска уничтожили логистический узел ВСУ в городе Доброполье. ВСУ потеряли там более десяти военнослужащих, в том числе иностранцев. Кроме того, было уничтожено несколько единиц бронетехники западного производства.

Удар ФАБ

Источник ТАСС в российских силовых структурах заявил об уничтожении пункта управления 63-й механизированной бригады ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области. Пункт был уничтожен ударом ФАБ-1500 в окрестностях Поддубного. ВСУ потеряли более десяти военнослужащих, среди которых были иностранцы.