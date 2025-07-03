НАТО готовится к возможному сокращению американских войск в Европе

Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению американского военного контингента на континенте, пишет ТАСС. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в альянсе.

По информации портала, в европейских кругах НАТО считают, что президент США Дональд Трамп может сократить численность войск в Европе, которая сейчас составляет около 80 тысяч человек. Обсуждаются сценарии вывода от 10 до 20 тысяч военнослужащих для их переброски в Азию и на Ближний Восток.

Портал отмечает, что планы обороны НАТО сильно зависят от американских вооружений, авиации и логистики. По оценкам военных чиновников, европейские силы не смогут заменить эти возможности в течение многих лет, что вызывает обеспокоенность у стран альянса. Подчеркивается, что эти приготовления ведутся на фоне отсутствия официальных консультаций с Вашингтоном.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ЕС не может быть самостоятельным при нынешней НАТО. Он напомнил о заявлениях главкома НАТО о том, что за время украинского кризиса европейцы закупили в США военное оборудование и вооружение на сумму более 250 миллиардов долларов, а в 2024 году было закуплено на 21 миллиард долларов.