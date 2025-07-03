Атаки ВСУ: как прошла ночь 3 июля

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины атаковали несколько российских регионов. Какие области оказались под ударом, и есть ли пострадавшие, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего - 27 БПЛА – были сбиты над территорией Белгородской области. Также, по данным министерства, нападению подверглись Воронежская область, где были уничтожены 22 дрона, Липецкая область (10 БПЛА) и Курская область (8 БПЛА).

«Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым», - сообщили в российском военном ведомстве.

Липецкая область

В результате падения обломков беспилотника на частный жилой дом в Липецкой области погибла 71-летняя женщина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации угрозы жизни нет», - написал он.

По словам главы региона, сигналы о падении обломков беспилотников поступают из разных районов, на них реагируют экстренные службы.

Воронежская область

В Воронежской области в результате атаки дронов в двух домах были повреждены крыши, но обошлось без жертв и пострадавших. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается», - уточнил он.

При этом, по данным губернатора на 7.40 мск, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Днецкой Народной Республики, выпустив 36 боеприпасов, сообщило управление правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Поступили сведения о ранении мирного жителя в населенном пункте Богатырь 1 июля», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Белгородская область

Также вечером 2 июля стало известно о ранении двух мирных жителей в Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте», - пояснил он.

Накануне, в ночь на 2 июля, российские военные уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа. По два дрона были уничтожены над территориями Курской и Ростовской областей, один - над Крымом.