Под Каменским группа боевиков ВСУ сдалась в плен

На запорожском направлении была захвачена в плен группа украинских военнослужащих. Об этом заявил своем Telegram-канале военкор Кирилл Федоров.

Как уточнил военкор, военные ВСУ приняли решение сдаться после того, как российские военные захватили один из опорных пунктов в районе села Каменское. Корреспондент не назвал точное количество военнослужащих ВСУ, которые были взяты в плен.

Днем ранее сообщалось о взятии в плен ряда украинских военных в районе села Разино в ДНР, где российскими бойцами был захвачен пункт управления противника.

Ранее боец отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Александр Шорохов заявил, что самые опасные иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины приехали из Израиля, они отличаются высокой квалификацией. По его словам, в зоне проведения спецоперации с украинской стороны действовали «целые группы спецназа» наемников, была также специальная авиадесантная служба Великобритании, и американцы.