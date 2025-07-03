При ударе по штабу 110-й бригады ВСУ погибло 70 военных

Число погибших украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами ОТРК "Искандер" по штабу 110-й механизированной бригады превысило 70 человек.

Еще как минимум 30 солдат и офицеров ранены, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Цифры не окончательные, так как в городе Гуляйполе, куда 1 июля прилетели ракеты, продолжается разбор завалов.

Несколько домов, в которых находился штаб бригады, ее службы и жилье офицеров, полностью уничтожены.

В результате удара ВС РФ погиб командир бригады полковник Захаревич, его заместитель подполковник Романюк, начальник штаба и еще ряд старших офицеров.

"Бригада фактически обезглавлена", - отметил Рожин.

Успех операции обеспечила четкая работа разведки ВС РФ, выяснившей время и место совещания командира с офицерами бригады.