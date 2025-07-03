В США назвали «сокрушительным ударом» по Украине приостановку военной помощи

Газета.Ru

Приостановка поставок военной помощи Украине со стороны США, в том числе ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, наносит сокрушительный удар по попыткам страны противостоять воздушным атакам России.

В США заявили о «сокрушительным ударе» по Украине
© globallookpress.com

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Прекращение поставок перехватчиков из США усилит давление на Украину», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что еще до принятия решения о приостановке помощи Киев «с трудом противостоял российским технологиям и численности войск». ВС РФ развертывают маневренные баллистические ракеты, способные избегать радаров «хваленой системы ПВО Patriot», говорится в тексте.

Трамп приостановил поставки оружия на Украину

До этого газета Politico писала, что Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны.

В рамках данной стратегии ряд правительств европейских стран изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для дальнейшей передачи Украине.