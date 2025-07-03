ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Дорога Красноармейск — Павлоград теперь под плотным, непрерывным огнем нашей артиллерии и FPV-дронов», — указал Кимаковский.

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По его словам, данная трасса является ключевой вопросе снабжения группировки украиснких оккупантов в Красноармейске. В настоящий моменте безопасное движение ВСУ по ней фактически невозможно.

Он отметил, что украинские боевики уже пытаются ездить по просёлочным и объездным дорогам, но и там они попадают под удары российских БПЛА.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России за последние дни закрепились на новых позициях в лесу у Кондрашовки Харьковской области.