Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко возросла

В ночь на четверг, 3 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию с помощью почти семи десятков беспилотников, что в 13 раз больше, чем ночью ранее. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

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По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 69 летательных аппаратов над пятью регионами России. Больше всего дронов — 27 — сбили над территорией Белгородской области.

В Херсонской области при атаках ВСУ за сутки пострадали семь человек

Еще 22 летательных аппарата перехватили над Воронежской областью, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской, 2 — над Крымом. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.