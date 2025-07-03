СМИ: Киев сменил тактику в выпрашивании оружия у США

Киев поменял свою тактику относительно выпрашивания оружия у США и теперь собирается требовать у Вашингтона разрешить Европе закупать американское оружие для Украины.

Как утверждает Politico со ссылкой на источники, несколько европейских правительств изучают варианты закупки для Украины американского оружия на средства своих военных бюджетов.

В статье говорится, что предстоящие переговоры будут касаться снятия ограничений на передачу оружия, которые США обычно устанавливают для использующих его союзников.

Новый подход обсуждается на фоне решения США о приостановке передачи некоторых типов вооружений Киеву.

В NetEase ранее писали, что остановка поставок американских ракет Украине негативно повлияет на ВСУ.

Официальный представитель Минобороны США Шон Парнелл между тем заявил, что приостановка поставок ВСУ является проявлением здравого смысла.