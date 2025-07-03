Стало известно, сколько ВСУ потеряли за первое полугодие 2025 года

За первую половину 2025 года ВСУ потеряли свыше 265 тыс. военных, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. Согласно еженедельным и суточным сводкам российского Минобороны, в июне украинская армия лишилась 45 тыс. солдат, а за пять прошлых месяцев - 222 тыс. Агентство добавляет, что ВСУ также потеряли 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 4 тыс. танков и иных боевых бронемашин, более 6,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, около 8 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, свыше 27 тыс. дронов.

ВС России продолжают наносить мощные удары по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Вместе с тем в армии республики есть две точки уязвимости, которые могут привести к резкому снижению активности ВСУ и коллапсу переднего края: коммуникации и комплектование личным составом.

О проблемах в обороне Украины рассказал военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке Михаил Ходаренок.