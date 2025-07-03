ТАСС: за шесть месяцев 2025 года ВСУ потеряли более 265 тысяч военных

Газета.Ru

За первую половину 2025 года ВСУ потеряли свыше 265 тыс. военных, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. Согласно еженедельным и суточным сводкам российского Минобороны, в июне украинская армия лишилась 45 тыс. солдат, а за пять прошлых месяцев - 222 тыс. Агентство добавляет, что ВСУ также потеряли 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 4 тыс. танков и иных боевых бронемашин, более 6,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, около 8 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, свыше 27 тыс. дронов.

Стало известно, сколько ВСУ потеряли за первое полугодие 2025 года
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ВС России продолжают наносить мощные удары по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Вместе с тем в армии республики есть две точки уязвимости, которые могут привести к резкому снижению активности ВСУ и коллапсу переднего края: коммуникации и комплектование личным составом.

О проблемах в обороне Украины рассказал военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке Михаил Ходаренок.