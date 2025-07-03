Приостановка поставок американских ракет Киеву негативно отразится на боеспособности ВСУ и осложнит ситуацию для Украины.

«В будущем Киеву, возможно, придётся искать новые каналы поставок вооружения. Хотя европейские страны, вероятно, продолжат оказывать ему поддержку, вопрос, смогут ли они заполнить пробел, оставленный Штатами, остаётся открытым», — пишет китайское издание NetEase.

В The Times ранее отметили, что системы Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов из США.

Министерство обороны Соединённых Штатов между тем признало, что при администрации экс-главы государства Джо Байдена Вашингтон раздавал Украине оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о собственных запасах.