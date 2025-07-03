NetEase: остановка поставок американских ракет Украине негативно повлияет на ВСУ

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Приостановка поставок американских ракет Киеву негативно отразится на боеспособности ВСУ и осложнит ситуацию для Украины.

В Китае заявили о последствиях поставок американских ракет Украине
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«В будущем Киеву, возможно, придётся искать новые каналы поставок вооружения. Хотя европейские страны, вероятно, продолжат оказывать ему поддержку, вопрос, смогут ли они заполнить пробел, оставленный Штатами, остаётся открытым», — пишет китайское издание NetEase.

В The Times ранее отметили, что системы Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов из США.

Министерство обороны Соединённых Штатов между тем признало, что при администрации экс-главы государства Джо Байдена Вашингтон раздавал Украине оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о собственных запасах.