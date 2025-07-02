ВСУ атаковали склад боеприпасов в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по складу боеприпасов в городе Харцызск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

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На опубликованных видео, снятых очевидцами, запечатлена яркая красно-оранжевая вспышка, также слышны громкие звуки взрывов. От эпицентра удара в стороны разлетаются желтые искры. Другие подробности произошедшего в данный момент неизвестны.

Ранее правление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ 1 июля 19 раз обстреляли территорию ДНР. В ходе нанесенных Киевом ударов были повреждены два жилых дома и легковой автомобиль.