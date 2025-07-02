В США раскрыли, какое оружие Вашингтон перестал поставлять Украине

Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В список вошли различные модели ракет и ракетных систем. Об этом в среду, 2 июля, сообщил NBC News.

Так, Вашингтон отказался от отправки более 100 противотанковых управляемых ракет Hellfire, а также свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS и ракет для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Белый дом также остановил поставки тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов и других вооружений.

По словам представителя американской администрации Анны Келли, это решение объясняется необходимостью ставить интересы США на первое место, говорится в материале.

Военный эксперт Карло Масала заявил немецкому изданию Bild, что именно GMLRS, которые необходимы для эффективной работы ракетных систем залпового огня HIMARS, и ракеты для Patriot являются критическими важными ресурсами для ВСУ. По его словам, без американских поставок боеприпасов Украине хватит только до конца лета.

В Госдепе прокомментировали сообщения о прекращении поставок оружия Украине

В свою очередь издание Politico утверждает, что Штаты прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем противовоздушной обороны в связи с сокращением собственных запасов.