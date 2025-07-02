В Госдепе прокомментировали сообщения о прекращении поставок оружия Украине

Приостановка поставок зенитных и других ракет ВСУ со стороны США не означает прекращения военной поддержки в целом и не должна стать фактором в переговорах, рассказала на брифинге официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне СМИ рассказали, что Вашингтон отменил поставки ряда вооружений. В частности, из очередного пакета военной помощи исключили ракеты для ЗРК Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger.

«Это не станет фактором [в мирных переговорах], потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась», — разъяснила Брюс.

По ее словам, Белый дом принял решение о приостановке поставок ракет с тем, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что решение США приостановить поставки ряда ключевых вооружений Киеву указывает на то, что Вашингтон решил отстраниться от конфликта на Украине.