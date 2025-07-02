Немецкую пехоту возглавит «генерал-YouTube»

Сухопутные войска Германии может возглавить генерал Кристиан Фрейдинг, получивший прозвище «Генерал-YouTube» за свою деятельность в интернете. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Фрейдинг стал известен после своего участие в серии роликов от ВС Германии — в них он рассказывал о конфликте на Украине. При этом генерал является одним из ближайших доверенных лиц главы Минобороны страны Бориса Писториуса. Ранее Фрейдинг был назначен главой нового штаба планирования и командования. Как сообщают СМИ, в будущем его планируют поставить на должность генерала сухопутных войск ФРГ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия и Великобритания планируют подписать договор о сотрудничестве и военной взаимопомощи.