ХАМАС согласился на предложение о перемирии с Израилем

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

По данным израильских журналистов, официальное заявление по этому поводу появится в течение ближайших часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.