Раскрыто, когда у ВСУ закончатся боеприпасы

Аксинья Кравченко

Вооруженным силам Украины хватит запаса боеприпасов только до конца лета. Об этом заявил военный эксперт Карло Масала, передает Bild.

Раскрыто, когда у ВСУ закончатся боеприпасы
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Он отметил, что все поставки систем вооружения критически важны для обороны Украины.

«Их запасов боеприпасов хватит до конца лета», — сказал Масала.

После этого, по мнению эксперта, у ВСУ может «возникнуть критическая нехватка боеприпасов» до тех пор, пока Европа не попытается это как-то восполнить.

В Bild указали, что наиболее чувствительным для ВСУ станет прекращение поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS окажутся практически бесполезными.

Ранее стало известно, что США прекратили военные поставки Киеву из-за опасений. Представитель Белого дома Анна Келли объяснили данное решение тем, что Вашингтон «ставит интересы Америки на первое место».