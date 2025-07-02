Раскрыто, когда у ВСУ закончатся боеприпасы

Вооруженным силам Украины хватит запаса боеприпасов только до конца лета. Об этом заявил военный эксперт Карло Масала, передает Bild.

Он отметил, что все поставки систем вооружения критически важны для обороны Украины.

«Их запасов боеприпасов хватит до конца лета», — сказал Масала.

После этого, по мнению эксперта, у ВСУ может «возникнуть критическая нехватка боеприпасов» до тех пор, пока Европа не попытается это как-то восполнить.

В Bild указали, что наиболее чувствительным для ВСУ станет прекращение поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS окажутся практически бесполезными.

Ранее стало известно, что США прекратили военные поставки Киеву из-за опасений. Представитель Белого дома Анна Келли объяснили данное решение тем, что Вашингтон «ставит интересы Америки на первое место».